يبحث جماهير القلعة الحمراء عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2022 عبر المنصات الإلكترونية حيث يشارك النادي للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إسناد تنظيم البطولة لدولة المغرب والذي يشارك بصفته صاحب الأرض في حين يشارك نادي الأهلي رغم خسارته من الوداد المغربي بصفته وصيف قارة إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2022

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأجندة الزمنية لبطولة كأس العالم للأندية 2022 والمزمع إقامتها في دولة المغرب الشقيقة بمشاركة نادي الأهلي حيث جاء جدول مباريات القلعة الحمراء كما يلي:

الدور التمهيدي

مباراة نادي الأهلي ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء 1 فبراير 2023.

الدور الربع النهائي

مباراة نادي الأهلي ضد نادي الوداد المغربي يوم السبت 4 فبراير 2023.

الدور النصف النهائي

في حاله فوز نادي الأهلي على الوداد يتأهل إلى النصف النهائي حيث يلتقي بنادي ريال مدريد الاسباني يوم الأربعاء8 فبراير 2023.

المباراة النهائية

في حاله فوز نادي الأهلي على ريال مدريد يتأهل إلى المباراة النهائي حيث يلتقي بالفائز في التصفيات 11 فبراير 2023.





موعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023

تقام بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023 خلال الفترة من 1 -11 فبراير المقبل حيث يشارك في النسخة القادمة من البطولة نادي الوداد المغربي بصفته الدولة المستضيفة و ريال مدرير (بطل أوربا) ونادي الأهلي (وصيف افريقيا) ونادي سياتل ساوندوز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية) ونادي فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) ونادي أوكانلا سيتي النيوزلندي ( بطل أوقيانوسيا) بينما لم يتم تحديد بطل أسيا بعد.





القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة محور تساؤلات كثير لمشجعي نادي الأهلي حاليا حيث تنقل مباراة البطولة قناة المغرب الرياضية TNT ويمكن ضبط إحداثياتها وفقا لما يلي:

قناة المغرب الرياضية TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11157 - 11476.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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