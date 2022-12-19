موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة في البطولة

بعد إقامة البطولة بالمملكة المغربية قرر الاتحاد الدولى بكرة القدم "فيفا" تواجد النادي الأهلي بمونديال 2022، وشغل بال مشجعين وعشاق كرة القدم معرفة موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، عبر "جوجل"، ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بالرغم من خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية لصالح فريق الوداد المغربي 0–2.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

وتخبر “الدستور” في هذا التقرير عن موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022.

ومن الجدير بالذكر أن ستستضيف دولة المغرب ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والذي سيقام في شهر فبراير القادم، ويشارك النادي الأهلي بالكأس كممثلاً عن قارة أفريقيا، وذلك نظرا لمشاركة الوداد الرياضي ويكون ممثلاً عن دولة المغرب لكونها الدولة المضيفة في بطولة كأس العالم للأندية.

وستشير جميع لوائح البطولة في كأس العالم للأندية أنه لا يتاح أن يشارك ناديين في دولة واحدة المشاركة بذات النسخة من البطولة.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 طبق قرار الاتحاد الدولي بكرة القدم على الأراضي المغربية خلال الفترة بدءا من يوم 1 فبراير وإلى يوم 11 من فبراير 2022.

ويشارك النادي الأهلي للمرة الثامنة بتاريخه والمرة الثالثة تكون على التوالي.

وسبق للنادي الأهلي عن شارك في عدد 7 نسخ ماضية، وهما:

عام 2005 - عام 2006 - عام 2008 - عام 2012 - عام 2013 - عام 2020 - عام 2021.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وسيشارك بنسخة كأس العالم للأندية، عدد ست أندية يقومون بتمثيل قارات العالم وبجانب ذلك فريق الدول المستضيفة للبطولة، وهما كالآتي :

“فريق ريال مدريد” - “بطل أوروبا وفريق الوداد المغربي” - “ممثل الدول المستضيفة وفريق النادي الأهلي” - “ممثل قارة أفريقيا وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي” - “بطل أمريكا الشمالية وفريق فلامنجو البرازيلي” - “بطل أمريكا الجنوبية وفريق أوكلاند سيتي النيوزلندي” - “بطل أوقيانوسيا وفريق الهلال السعودي بطل قارة أسيا”.

ومن المقرر أن سيكون موعد مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية 2022 بالدور التمهيدي للبطولة، حيث سيشارك أمام فريق “أوكلاند سيتي” بيوم 1 من فبراير 2023.