الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هدف البرازيلي ريتشارلسون الأفضل في كأس العالم 2022

هدف ريتشارلسون في
هدف ريتشارلسون في مرمي صربيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن صاحب أفضل هدف خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي.
وحسبما ذكر الحساب الرسمي لكأس العالم، عبر «تويتر»، أن هدف البرازيلي ريتشارلسون الذي سجله في مرمي صربيا، هو الأفضل في كأس العالم «قطر 2022».
وسجل ريتشارلسون، نجم توتنهام الإنجليزي، هدفًا رائعًا في شباك صربيا، من الوضع طائرًا، ليضيف الهدف الثاني لـ «راقصي السامبا»، بعد أن سجل اللاعب ذاته، هدف التقدم ليحقق المنتخب البرازيلي، فوزًا مستحقًا بهدفين دون رد، في أولى مباريات الفريق بمونديال «قطر 2022».
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن أمس الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022، حيث فتح (فيفا) باب التصويت عبر موقعه الرسمي لاختيار الهدف الأفضل.
وجاءت الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أجمل هدف على النحو التالي:
1- هدف سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين
2- هدف فيسنت أبوبكر في مباراة الكاميرون وصربيا
3- هدف ريتشارلسون في مباراة البرازيل وصربيا
4- كودي جاكبو هدفه في مباراة هولندا والاكوادور
5- إنزو فرنانديز بهدفه في مباراة الأرجنتين والمكسيك
6- لويس شافيز بهدفه في مباراة السعودية والمكسيك
7- كيليان مبابي بهدفه في مباراة فرنسا وبولندا
8- ريتشارليسون بهدفه في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
9- «بيك سونج هو» بهدفه الصاروخي في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
10- نيمار بهدفه في مباراة البرازيل وكرواتيا

الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2022 ريتشارلسون صربيا المنتخب البرازيلي سالم الدوسري البرازيل

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