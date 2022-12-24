السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد ووفد «زراعة النواب» يتفقدون جمعية تنمية المجتمع بالبشندى

صناعة السجاد بجمعية
صناعة السجاد بجمعية تنمية المجتمع بالبشندي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد يرافقه النائب هشام صلاح، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والوفد المرافق، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والتنفيذيين المعنيين.

كما تفقدوا مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع التدريب على إنتاج الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية. 

وأشاد الوفد بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور الجمعية في توفير فرص عمل للسيدات والشباب، وجهودها للحفاظ على الهوية والتراث الواحاتي.

 

 

محافظ الوادي الجديد رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس النواب جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي مراحل إنتاج الكليم والسجاد غزل الصوف التدريب على إنتاج الحرير مراحل إنتاج السجاد النهائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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