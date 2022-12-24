السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«تريزيجيه» أساسيًا فى تشكيل طرابزون سبور أمام فنربخشة

تريزيجيه
تريزيجيه

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور التركي، أساسيًا في تشكيل فريقه الذي يواجه فنربخشة بعد قليل في مسابقة الدوري التركي.

تريزيجيه يبدأ أساسيًا في تشكيل المدرب عبد الله أفجي، حيث يعتمد عليه منذ بداية الموسم الحالي.

وتقام مباراة طرابزون سبور ضد فنربخشة في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، على ستاد "شينول جونيش ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري التركي بالموسم الجارى 2022-2023. 

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركى برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فنربخشة في المركز الأول والصدارة برصيد 29 نقطة.

ويسعى النجم المصرى تريزيجيه لمواصلة تألقه مع طرابزون سبور، بعدما ساهم فى تأهل الفريق إلى دور الـ16 من كأس تركيا، بعد تغلبه على نظيره فريق سامسون سبور، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ونجح تريزيجيه فى صناعة هدف فريقه طرابزون سبور الثانى فى مرمى سامسون سبور فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء. 

وأعلن نادي طرابزون فوز تريزيجيه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهري سبتمبر، وأكتوبر والتي يتم اختيارها بتصويت الجمهور. 

وانتقل محمود تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي، ولعب 21 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. 

وتسلم الدولي المصري محمود تريزيجيه ، مؤخرا جائزة أفضل لاعب في نادي طرابزون سبور التركي لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بعدما استطاع الفرعون تقديم مستويات متميزة مع فريقه، خلال الفترة الماضية، والظهور بأداء راق. 

كما أعلن نادي طرابزون فوز تريزيجيه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر، وكذلك شهر أكتوبر والتي يتم اختيارها بتصويت الجمهور. 

تريزيجيه طرابزون سبور فنربخشة محمود حسن “تريزيجيه” الدورى التركى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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