بعد مبادرة المتحدة.. كيفية تربية الأطفال على نظام غذائي خاص؟

يعد تزويد الأطفال بنظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا للنمو والعافية والتطور، حيث يتبع بعض الآباء أنظمة غذائية خاصة بسبب المعتقدات الدينية أو القيم الأخلاقية.

كما يرغب العديد من الآباء في معرفة ما إذا كانت تربية أطفالهم على نظام غذائي خاص آمنة وصحية، لذا يجب عليك وضع خطط وجبات تضمن حصول طفلك على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع «very well family».

تعتبر النظم الغذائية النباتية، كافية من الناحية التغذوية وقد توفر فوائد صحية للوقاية من بعض الأمراض وعلاجها، فوفقًا لأكاديمية التغذية، فهذه الحميات مناسبة لجميع مراحل دورة الحياة، بما في ذلك الحمل، الرضاعة، الطفولة، المراهقة والبلوغ.

كما أن هناك اختلافات في كل هذه الأنواع من خطط الأكل، لكن كل منها يؤكد على الأكل النباتي بطريقة ما، حيث تستبعد الأنظمة الغذائية النباتية جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض.

يستثني النظام الغذائي النباتي جميع المنتجات الحيوانية ولكنه يسمح باستهلاك الأسماك، حيث يركز النظام الغذائي المرن على الأطعمة النباتية مع السماح بكميات محدودة من المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال

توفر الوجبات النباتية العديد من مضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ومع ذلك إذا استبعدت جميع المنتجات الحيوانية، فقد لا يحصل طفلك على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو العقلي والبدني.

لذلك من المهم التأكد من توفر جميع العناصر الغذائية الأساسية في خطة الوجبة المفضلة لديك، حيث تعتمد الكمية الدقيقة من العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك على عمره وطوله ووزنه ومستوى نشاطه.



توفر السعرات الحرارية الطاقة وهي ضرورية للنمو والتطور، فإذا كان طفلك يأكل كميات كبيرة من الأطعمة النيئة، فقد يكون من الصعب تلبية احتياجاته من السعرات الحرارية.

أشار الباحثون، إلى أن الأطفال يحتاجون إلى استهلاك ما يقرب من 5٪ إلى 20٪ من السعرات الحرارية من البروتين، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى حوالي 10٪ إلى 30٪ من السعرات الحرارية من البروتين.

أضاف الخبراء، أن الحديد ضروري لإنتاج الإنزيمات والبروتينات ويحمل ويخزن الأكسجين في الدم، فالحديد مهم بشكل خاص أثناء الطفولة لأن النمو يسرع عملية تخزين وحمل الأكسجين.