طرح برومو حلقة محمد حماقى ببرنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

طرحت قناة DMC الفضائية، برومو حلقة النجم محمد حماقي، الذي يحل فيها ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه النجمة القديرة إسعاد يونس.

ومن المقرر أن تعرض حلقة النجم محمد حماقي في برنامج "صاحبة السعادة" يومي السبت والأحد القادمين بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية 2023، كما يحتفل محمد حماقي خلال الحلقة بمرور 11 عاما على مشواره الغنائي وتعرض الحلقتين في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويكشف المطرب خلال الحلقة عن عدد من الأسرار الفنية والشخصية التي تذاع لأول مرة على الشاشة.

ويتطرق الحديث إلى بداياته الفنية كعازف وعلاقته بنجوم الطرب، كما يتخلل الحلقة عدة أغنيات مختلفة لمحمد حماقي، وأخرى خاصة برأس السنة وتشاركه إسعاد يونس الغناء في بعض الفقرات.

على جانب آخر، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل رأس السنة برفقة محمود العسيلي في عمان.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكره عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا من عشاق ومحبي حماقي.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

كان حماقي طرح منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كما طرح حماقي مؤخرًا أغنية بعنوان "أدرينالين"، التي حققت نسبة استماعها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، 17 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها.

وتعاون حماقي في أغنية "أدرينالين" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، ومهندس الصوت أحمد جودة، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وعازف الدرامز خالد ماندو، وعازف المزمار محمود شاهي، وعازف الأوكورديون وائل النجار.