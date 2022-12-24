السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الأورام بكفر الشيخ ويكلف بسرعة تشغيله

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الأورام

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مركز الأورام، إذ استمعا إلى شرح تفصيلي حول معدلات تنفيذ المشروع.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى الإنشاءات والتجهيزات بالمركز، موجهاً بالاستمرار في معدلات التجهيز للانتهاء من  التجهيزات وسرعة دخوله الخدمة لاستقبال المواطنين من المرضى من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ونسبة الانجاز 95%، وجاري توريد الاجهزة الطبية، والتي وصلت للمركز بنسبة 60%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.

وتابع: عانى أهالي المحافظة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة فى الأمراض الخطيرة ومنها الأورام، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا فى الجانب الصحى فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدى غازى، وجارى إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين فى محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

أورام كفر الشيخ تنمية محلية مرضى مواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مع بداية العام الجديد.. تعرف على موعد إجازة عيد الشرطة 2023

مواعيد حديقة الحيوان فى الجيزة وأسعار التذاكر

طالبو لجوء يشعرون «بالذعر» من خطة نقلهم إلى رواندا

رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

طرح برومو حلقة محمد حماقى ببرنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

تلجراف: بريطانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى