السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق عاطل قتل طفلة بقنا للمفتى

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير، وياسر عرفة وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالعزيز، بإحالة أوراق عاطل إلى المفتي بتهمة قتل طفلة خنقًا وإلقاء جثتها داخل ترعة المفرجية في قوص، جنوبي محافظة قنا.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الجاري 2022، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الأمن بمركز شرطة قوص بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة، ملك أحمد حساني، 5 أعوام، بها خنق بالرقبة وملقاة داخل ترعة المفرجية التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول مباحث شرطة قوص، أن المتهم في الواقعة عرفة.م.ح، أحد أهالي القرية، استدرج المجني عليها بسبب سرقة قرطها الذهبي، وخنقها وألقى جثتها في الترعة داخل ترعة المفرجية، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 19230 لعام 2022 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2159 لعام 2022 كلي قنا والتي قضت بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي على أن يتم النطق بالحكم في يوم 25 فبراير من العام المقبل 2023.

5 فبراير إحالة أوراق ارتكاب الواقعة الحماية المدنية ب الحماية المدنية الحماية المدني البحث الجنائ

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