«الداخلية» تضبط مخدرات وقضايا غسل أموال بـ«نصف مليار جنيه» خلال أسبوع

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددًا من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 2382 قضية اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 2617 متهمًا، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 4522,732 كيلو جرامًا، كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون"، وزنت 1150 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الحشيش، وزنت 912,369 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 134,973 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر "بانجو"، وزنت 103,415 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الاستروكس، وزنت 64,280 كيلو جرامًا.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 37,550 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,279 كيلو جرامًا، كمية من مادة الأمفيتامين المخدر وزنت 500 جرام، 60162 قرص كبتاجون مخدر وكمية من ذات المخدر وزنت 5 كيلو جرامات، 45210 قرص مؤثر، 15121 قرص ترامادول مخدر، وإبادة المساحة المنزرعة بنبات الخشخاش والتى بلغت 103 أفدنة، 20 قيراط، 2 سهم.

ونجحت الحملات من ضبط 3 قضايا غسل أموال بلغ إجمالي قرابة 170٫000٫000 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وضبط 5 مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 383 مليون جنيه.