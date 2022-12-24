السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب «نص كيلو دهب» داخل ماكينة معجنات بمطار القاهرة

دهب
دهب

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، من إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية من المشغولات الذهبية أخفاها داخل ماكينة صغيرة.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية مختلفة داخل قطعة من المعدن داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ضبطت ماكينة معدنية صغيرة تستخدم في تصنيع المعجنات تلاحظ لمأمور الجمرك ثقل وزنها عن الطبيعي، فقام المأمور بفك مسامير الماكينة فوجد بداخلها كمية من قطع المشغولات الذهبية مخبأة داخل الماكينة.

وعاين مدير الإدارة بالإنابة الآلة وجواز سفر الراكب، وعرض الأمر على مدير الإدارة، والذي كلف لجنة مكونة من مأمورى الجمرك تحت إشراف مدير الحركة، وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات، والتي بلغ وزنها 410 جرامات.

 

جمارك مطار القاهرة الدولي ب ماجد موسي المدير العام تهريب المشغولات الذهبية ماكينة صغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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