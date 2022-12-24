«صحة المنيا» تقدم الخدمة الطبية لـ 1861 شخصًا بـ«الإسماعيلية» ضمن «حياة كريمة»

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية المجانية، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة للكشف المجاني على المواطنين خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا خلال يومي 21 و 22 من ديسمبر الجاري.

وأشار الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1861 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على عدد 320 حالة جراحة ، 512 حالة أطفال، عدد 238 باطنة ،عدد 160 قلب ، عدد 102 نساء ، عدد 78 اسنان عدد 209 جلدية وعدد 22 تنظيم أسرة وعدد 220 أنف وأذن وحنجرة، إلى جانب أنه تم عمل عدد 141 تحاليل مختلفة وعمل 31 حالة موجات صوتيه و عمل 6 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 109 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 6 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 11 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 106 مترددين، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.