تأييد عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

أكد المحكمة الرياضية الإسبانية اليوم السبت، تأييد إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لمدة 3 مباريات.

جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الإسبانية "تاد" الاستشكال المقدم من النادي الكتالوني ضد قرار إيقاف نجم هجوم الفريق حيث أيدت المحكمة العقوبة، التي كانت تقررت على ليفاندوفسكي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم في قطر، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ووسائل إعلام أخرى في إسبانيا اليوم السبت.

كان ليفاندوفسكي شارك مع منتخب بلاده في مونديال فيفا قطر2022 حيث ودع المنتخب البولندي البطولة في دور ثمن النهائي أمام المنتخب الفرنسي.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي نال البطاقة الصفراء ثم البطاقة الحمراء خلال لقاء برشلونة أمام اوساسونا في الثامن من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك صدر قرار بإيقافه لثلاث مباريات.

وكانت هذه هي أول بطاقة حمراء يتم إشهارها في وجه ليفاندوفسكي بعد أكثر من تسعة أعوام ونصف العام عندما تم طرده بينما كان يرتدي قميص بروسيا دورتموند في التاسع من فبراير 2013.

وترجع العقوبة المشددة نسبيا على لاعب نادي بايرن ميونخ السابق لأنه أثناء خروجه من الملعب أشار بسبابته على أنفه ثم وجهها ناحية حكم المباراة جيل مانانزو، وجاء في تقرير المباراة أن هذه الإشارة تعني " الاستهجان لقرار الحكم".

وحاول برشلونة استئناف القرار أمام الاتحاد الإسباني رافضا هذا التأويل، لكن احتجاجه قوبل بالرفض ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

ورغم النقص العددي، تمكن برشلونة من حسم ذلك اللقاء أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف ليتصدر جدول الدوري الإسباني بعد 14 جولة متفوقا بفارق نقطتين على حامل اللقب ريال مدريد.

وسيتعين على تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة خوض المباريات الثلاث المقبلة أمام إسبانيول في نهاية الشهر، و اتليتكو مدريد في الثامن من الشهر المقبل، بتيس إشبيلية في الرابع عشر من الشهر المقبل، بدون ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ 13 هدفًا.