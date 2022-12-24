يتسأل الكثيرين عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة فى الدوري المصري في تصفيات الجولة التاسعة والتي تقام على ملاعب استاد الأهلى we السلام الأسبوع الجاري حيث تسعى القلعة الحمراء إلى تحسين وضعها للحصول على اللقب بعد أن فقدانها للبطولة لموسمين على التوالي لصالح الزمالك ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة فى الدوري المصري

يجرى المدير الفني الأول لكرة القدم بنادي الأهلى السويسري مارسيل كولر التغييرات النهائية لتشكيل الفريق استعداد لمواجهة نادي سموحة في تصفيات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد الأعلى we السلام حيث يتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:-

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : على معلول و محمد عبد المنعم و محمود متولي و محمد هاني.

في خط الوسط : حمدي فتحي وأليوديانج و محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر.

في خط الهجوم : برونو سافيو.



موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري المصري

يمكن متابعة مباراة نادي الأهلي و نادي سموحة تصفيات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الأحد الموافق 24 ديسمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أنه تم استبعاد أكرم توفيق من التشكيل النهائي للفريق عقب إصابته بالرباط الصليبي حيث استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأول لكرة القدم بنادي الأهلى على محمد هاني كبديل له في مركز الظهير الأيمن ويعود اللاعب محمد عبد المنعم إلى الدفاع وعلى التشكيل الأساسي منذ البداية بدلا من ياسر إبراهيم.

جدول مباريات غدا الأحد 25 ديسمبر 2022 في الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة فى الدوري المصري وجدول المباريات تساؤلات تدور في بال الكثيرين من عشاق الساحرة المستجديرة حيث تجري المباريات وفقا للجدول التالي:-

مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة 2:45 مساءا.

مباراة نادي الزمالك ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة 5 مساءا.

مباراة نادي الأهلي ضد نادي سموحة في تمام الساعة 7 مساءا.

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