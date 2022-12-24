السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تسلمها نيمار.. بيليه يحصد جائزة أفضل لاعب في التاريخ

بيليه
بيليه

نال الأسطورة البرازيلية بيليه جائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، المقدمة من أحد رعاة مونديال قطر2022.

وتسلم الجائزة نيابة عن بيليه الذي يركض في المستشفى نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي الحالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وكشف المستشفى حيث يتلقى أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه، العلاج تدهور حالته الصحية في ظل معاناته من مرض السرطان. 

وأعلنت كريمة "الجوهرة السوداء" أنها ستقضي عيد الميلاد إلى جوار والدها. 

وتم نقل بيليه صاحب الـ 82 عامًا، الذي استأصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، لأحد مستشفيات مدينة ساو باولو البرازيلية يوم 29 نوفمبر الماضي. 

وذكر بيان أصدره المستشفى في وقت متأخر مساء الأربعاء: "إن حالة إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو الصحية، الذي يعالج من مرض السرطان، قد تدهورت، وأنها تتطلب مزيدا من الرعاية بسبب معاناته من قصور في الكلى والقلب". 

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا": "لايزال المريض في غرفة عادية بالمستشفى، تحت الرعاية اللازمة من الفريق الطبي". وكتبت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه، على حسابها بتطبيق "إنستجرام" إنه تم تعليق احتفالات عيد الميلاد في المنزل.

بيليه مونديال قطر الأسطورة البرازيلية بيليه نيمار باريس سان جيرمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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