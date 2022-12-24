الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد والغرامة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار في القضية رقم 15685 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2602 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

 

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد المخدر سلاح نارى

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