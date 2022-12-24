السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (29) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 33 متهما، لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 7349 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 15 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

الامن العام مكافحة المخدرات حملة أمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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