السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الشرقية والسويس

جريدة الدستور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "السويس، الشرقية" والجهات المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظتى (السويس – الشرقية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".

كما تم ضبط 4 أشخاص مشرفين على إدارة المركزين، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى- عدد من الأقراص مجهولة المصدر- عدد من الأمبولات المؤثرة لعقار"ميداثيتك"- مبلغ مالى).

 

لمكافحة المخدرات الامن العام مصحات علاج الادمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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