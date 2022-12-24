السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الليلة.. المطران سامى فوزى يترأس احتفالات عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تحتفل الطائفة الأسقفية الأنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم السبت، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء، إذ يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة "فيسبوك" الخاصة بالكنيسة الأسقفية وقناة الكرمة، بالإضافة لتغطية الحدث من قبل الإعلاميين والصحفيين، إذ يسمح بدخول من سجلوا أسماءهم بالفعل لدى المكتب الإعلامي من أجل استخراج تصاريح الدخول.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في مساء 6 يناير 2023 المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية، والوزراء.

احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد اسة البابا تواضروس الثاني الأسقفية الأنجليكانية الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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