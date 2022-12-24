الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 مواطنين فى انقلاب سيارة نقل على الصحراوى الشرقى بسوهاج

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج- البحر الأحمر اتجاه قنا بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتجت عن الحادث إصابة 3 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم ووفاة أحد مستقلى السيارة، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقي اتجاه قنا دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عقب انتقال العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحرواى الشرقى بجوار الصينية اتجاه قنا.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لأنه الأقرب إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

حادث انقلاب سيارة ربع نقل سوهاج السائق مستشفي قنا الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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