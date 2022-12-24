السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار

حماية المستهلك
حماية المستهلك

تصدرت كلمة حماية المستهلك، مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

ويبحث العديد من المواطنين مؤخرًا لمعرفة كيفية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار، لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار ومحتكري السلع، وذلك نتيجة استغلال البعض الأزمات والقيام برفع أسعار بعض المنتجات فضلًا عن تخزين السلع الغذائية.

وتزامنًا مع اهتمام العديد من المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة كيفية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كيفية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار 

هناك عدة طرق يمكن للمواطنين الإبلاغ من خلالهم عن مخالفة التجار للأسعار المقررة، أبرزها التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

ويمكن للراغبين في تقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، تقديمها من خلال إحدى هذه الطرق:

1 - يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588)، باستخدام أي خط أرضي.

2 - وتستطيع التواصل على الواتس آب من خلال الرقم: 01577779999.

3 - إذا كنت تبحث عن طريقة ارسال الشكوى إلكترونيًا، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط (هنا).

4 - وتستطيع الآن بخطوات بسيطة تحميل التطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، على أجهزة الاندرويد: من خلال هذا الرابط  ( هنا ) – و لهواتف الآيفون: من خلال هذا الرابط ( هنا ).

- ويمكن للمواطن إرسال الشكوى الخاصة به، من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

أما في حالة الرغبة في تقديم الشكوى باليد، فيجب التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك الكائن في 96 شارع أحمد عرابي في المهندسين، أو 115 في القرية الذكية.

حماية المستهلك التلاعب في الاسعار كيفية إبلاغ حماية المستهلك تخزين السلع الغذائية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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