المستشار رضا شوكت: انتخابات نادي القضاة جرت بشكل مثالي ولم تشبها شائبة

أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر والرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن العملية الانتخابية لم تشبها أية شائبة وجرت في مناخ اتسم بالانضباط والمودة والألفة بين القضاة.

وقال المستشار رضا شوكت، على هامش انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر - إن العملية الانتخابية منذ أن انطلقت بإعلان موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح مرورا بإعلان الإجراءات المنظمة له وحتى انتهاء الاقتراع بغلق الصناديق جرت بشكل مثالي ودون أن تشهد أية مخالفة من أي نوع، ولم تتلق اللجنة أي شكاوى أو اعتراضات من الناخبين أو المرشحين.

وأوضح أن قضاة مصر بوصفهم المؤتمنون على أصوات الأمة في جميع الاستحقاقات الانتخابية من استفتاءات وانتخابات رئاسية ونيابية، هم الأكثر التزاما، بقيم ومعايير الحيدة والتجرد والنزاهة.

وأضاف: "القضاة حريصون دائما على أن يكونوا هم القدوة والمثال الذي يحتذى أمام المواطنين"، مشيرا إلى أن المرشحين المتنافسين في الانتخابات التزموا تماما بالقواعد المنظمة التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بعدم الظهور على القنوات التلفزيونية للترويج لأنفسهم، وعدم وضع لافتات دعائية في الشوارع المحيطة بنادي القضاة وفروعه والمقر الانتخابي، وأن يقتصر التطرق إلى المنافسين على النقد المباح لبرامجهم ودون أي تجريح أو تجاوز حفاظا على هيبة القضاء والقضاة.

وكشف المستشار رضا شوكت، النقاب عن أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، تنتوي أن تجمع المرشحين كافة في ختام العملية الانتخابية في احتفالية تأكيدا على أن قضاة مصر كلهم على قلب رجل واحد ووحدة واحدة.

وأكد أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر تم اختيار أعضائها من شيوخ القضاة وأعضاء سابقين بمجلس القضاء الأعلى، موضحا أن اللجنة وضعت في اعتبارها القواعد القانونية المنظمة وكذا قانون مباشرة الحقوق السياسية والمواثيق الدولية العالمية والسوابق القضائية الراسخة.

واختتم تصريحه قائلا: في هذه الانتخابات التزم المرشحون وغلب عليهم روح الإيثار والصالح العام وباتوا جميعا على قلب رجل واحد وبذلك تؤرخ هذه الانتخابات لإنهاء أي انقسام نتيجة الانتخابات.

بدوره، قال المستشار فتحي حنضل عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة انتخابات نادي قضاة مصر وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن الانتخابات جرت في أجواء الود والانضباط الذي يليق بقضاة مصر، ويعكس قيمهم وتقاليدهم الرفيعة.

وأضاف المستشار فتحي حنضل - في تصريح ل أ.ش.أ - أن العملية الانتخابية التي جرت تعد نموذجا في النزاهة والشفافية، مشددا على أن الانتخابات في جميع إجراءاتها ومراحلها وحتى انتهاء التصويت لم يشبها أي بطلان من أي نوع.

من جهته، قال المستشار محسن مبروك عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة انتخابات نادي قضاة مصر وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن اللجنة حرصت منذ اليوم الأول على الحيدة والتجرد، وأن تتسم إجراءاتها بالمصداقية التي تعكس التقاليد القضائية الراسخة لقضاة مصر.

وأكد المستشار محسن مبروك أن العملية الانتخابية برمتها تتفق مع ما أقرته اللائخة التنفيذية لنادي القضاة في تفاصيلها كافة.