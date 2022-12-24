السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووى

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

دعت المملكة المتحدة كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي، مؤكدة أن الاختبارات المتكررة لبيونج يانج لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية تهديدًا لشركائنا الإقليميين والأمن العالمي، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ باليستية.

 

وذكرت الممكلة - في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، الجمعة - أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية اليوم يعد خرقًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويجب على كوريا الشمالية العودة إلى الحوار واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.

 

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء لحث النظام الكوري الشمالي على إعطاء الأولوية لرفاهية شعبه بدلاً من السعي غير القانوني لبرامج الصواريخ النووية والباليستية.

 

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة سونان في عاصمتها (بيونج يانج) اليوم، وفقا لتقارير الجيش الكوري الجنوبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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