السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشفى ألمانى يحرق جثة مواطن تركى عن طريق الخطأ

حرق جثمان
حرق جثمان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تتابع عن كثب قضية المواطن المغترب عبد القادر صارغن، الذي أحرق المستشفى الألماني جثمانه بالخطأ بعد وفاته في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا.

 

وقدمت وزارة الخارجية التركية، التعازي لذوي المتوفي بعد صدمتهم باكتشاف الخلط بين جنازة فقيدهم وأخرى لأحد الألمان.

وذلك في بيان نشره الجمعة، متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش .

 

وقال بيلغيتش إن عبد القادر توفي إثر وعكة صحية في مستشفى بمدينة هانوفر يوم 14 ديسمبر الجاري، معربا عن أسفه لاختلاط جنازته وحرق جثمانه.

 

وأوضح أن القنصلية العامة التركية في هانوفر، تواصلت مع أسرة صارغن بعد اكتشاف إحراق جثمانه بالخطأ، وبدأت الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية.

 

وشدد على أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونائبه ياسين أكرم سريم، يتابعان القضية، وأن الوزارة توفر الدعم القانوني اللازم للأسرة المغتربة في هانوفر.

 

وأكد متحدث الخارجية التركية أن الوزارة تنسق مع رئاسة الشؤون الدينية، لضمان نقل جنازة المتوفي إلى البلاد بغية دفنها هنا بما يتوافق مع الشعائر الإسلامية.

 

وطالب السلطات الألمانية بمعاقبة المسؤولين عن إحراق الجثمان، والاعتذار للأسرة التركية وتسليم الرفات إلى أنقرة بسرعة، واتخاذ التدابير لمنع حدوث أخطاء مماثلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مستشفى ألمانى يحرق جثة مواطن تركى عن طريق الخطأ

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سفير الصين لدى أوروبا: بكين فى وضع سياسى صعب بسبب الأزمة الأوكرانية

هانى رمزى: سعيد بالتطور الفكرى والثقافى الذى وصلت له السعودية

المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووى

وزير الخارجية الأمريكى يُعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا هجوم باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة