السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قارئة التاروت تكشف أسرار ومفاجآت فى حياة أشرف زكى

أشرف زكى
أشرف زكى

كشفت قارئة التاروت تفاصيل وأسرار في حياة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلة :"أنت على وشك الدخول في مرحلة التشافي، أنت تريد التعافي والتشافي من أشياء كثيرة حدثت لك خلال الفترة الماضية". 

وأضافت قارئة التاروت للفنان أشرف زكي خلال لقاءها ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم،" تريد أن تعيش مغامرة جديدة، ولدي صديق وفي جدًا خلال هذه الفترة والفترة القادمة، وسيقف هذا الصديق بجانبك بشدة بسبب هذه القرارات التي تخص الحب". 

وأوضحت أن هناك أشخاص عادت من الماضي خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الفنان أشرف زكي سعيد جدًا بقدوم هذه الأشخاص، حيث يوجد شخص سيأتي الكثير من الخير على يديه. 

وتابعت: "فيه كلام متداري وهيكون فيه حيرة، ويوجد نقطة لقاء بينه وبين ما يحب، لكن هذا الكلام لا يمكن قوله".

وأشارت إلى أن هناك رحلة معينة كان يمشيها الفنان أشرف زكي، كما أنه يمتلك للطاقات الأربعة الهوائية والمائية والترابية والنارية، وبالتالي فإن كل شيء تحت يديك، معقبة: "كروتك حلوة أوي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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