السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا: سعيدة وفخورة بتكريمي بمهرجان البحر الأحمر بالسعودية

يسرا
يسرا

قالت الفنانة القدير يسرا، إنها سعيدة بتكريمها بمهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وحصولها على جائزة "اليسر الذهبية".

تكريم المملكة 

وأكدت الفنانة يسرا، خلال لقائها ببرنامج "ليالي تن" مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر فضائية "تن"، أنها فخورة بتكريمها بهذا الحدث والمهرجان الكبير، معبرة: "سعيدة بتكريمي بالمملكة العربية السعودية، وسعيدة بجمهوري الكبير في المملكة".

تكريم يسرا

وأضافت في حديثها، أنها تحرص دائماً على ترك تاريخ وأثر في الفن العربي من خلال أعمالها التي تقوم باختيارها، موضحة: "ودود شخصيات فنيه في حياتي سبب وصول موهبتي لهذا القدر الكبير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل أحلام سعيدة وشارك فى بطولته غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامي مغاوري، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجي، وكان من تأليف هالة خليل إخراج عمرو عرفة.

يسرا تكريم يسرا اليسر الذهبية ليالي تن قناة تن

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