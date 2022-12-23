محمود جابر: مجموعة مصر الأقوى.. والجماهير سلاحنا لحصد اللقب الإفريقي

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم إفريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية، موضحًا أنه يعلم جيدًا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوى من بين المجموعات الثلاث.

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لافتًا إلى أن الفريق الذي يلعب علي اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات .

وشدد جابر على ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر، مناشدًا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.