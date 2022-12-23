بالدليل.. الباز: سرطان الإخوان لم ينتهِ وقياداته تعمل بآليات مختلفة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان "سرطان" ولم ينتهِ، والجماعة تعمل داخل مصر وخارجها بأساليب مختلفة.

وعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو من حوار لمحمود حسين، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد "حسين" أن الجماعة تمارس نشاطها داخل مصر في ظل ظروف صعبة، ولكن قيادات الجماعة تعمل بأساليب وطرق مختلفة، وأن مجلس شوري الجماعة لايزال ينعقد، ويصدر القرارات.

وعلق الباز: "ناس كتير تقول هي فين الإخوان؟ وأن الجماعة انتهت في مصر، وهذا غير حقيقي، والدليل تصريحات القائم بأعمال المرشد".

وتابع: "الإخوان مصنفة جماعة إرهابية وأي حد بيعمل تحت مظلة الجماعة إرهابي ويتم التعامل معه أمنيًا".