ريهام العاصي تكشف أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية خلال العام المقبل

أوضحت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية خلال العام المقبل، قائلة: "إنه في الجمهورية الجديدة يتم إعادة بناء كل شيء، وبالتالي فإننا بحاجة للمزيد من التشريعات والحماية والحقوق".

وأضافت العاصي، خلال لقاءها ببرنامج نون القمة المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية سمر الزهيري، أننا حصلنا على شوط كبير، لكننا مازلنا في انتظار قانون الأحوال الشخصية والأسرة المصرية، كما أننا في انتظار الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدخل المرأة في سوق العمل.

وأوضحت أن سوق العمل يرفع من المستوى الإقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى محو أمية المرأة المصرية، فحتى يتم تعليمها حرفة أو إدخالها سوق العمل، لابد أن يكون لديها دراية بالقراءة والكتابة والحسابات، حيث أنه لا يتم تدريبها على مهنة وإنما يتم محو أميتها حتى يتم الوصول في استراتيجية 2030 لصفر أمية، بالإضافة إلى رفع مستواها الثقافي بالكثير من الندوات والتوعية، إما عن طريق الإعلام أو عن طريق المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للأمومة والطفولة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم من خلالهم معرفة الحقوق.