«كابيتانو مصر» يقتحم جنوب سيناء بسبب فهد إبراهيم الموهبة الجديدة

بدأت الحلقة الثانية من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب مساء اليوم، على شاشة أون انطلاقة قوية من خلال المباريات الفعلية لاختبارات المتسابقين في البرنامج الأضخم الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كابيتانو مصر الحلقة الثانية

وفي لفتة مميزة انطلق فريق عمل البرنامج إلى محافظة جنوب سيناء مع الموهبة الشابة فهد إبراهيم الذي اختير للتصفيات النهائية ومن خلال تقرير مصر في سيناء الجميلة بشقها الجنوبي تواجد فهد إبراهيم مع أهله وتم التركيز على الدخول للمناطق التي كانت بعيدة عن كرة القدم والاهتمام بها والتأكيد على أن البرنامج سيجوب كل المحافظات من أجل التنقيب عن المواهب المختلفة.

انطلقت أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى خطوة رياضية إعلامية هى الأهم والأقوى فى الشرق الأوسط.

وكانت الحلقة، التي تمت إذاعتها فى التاسعة من مساء أمس، مبهرة للجمهور، وتضمنت ظهور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، من بين الأكثر موهبة ومصداقية لدى الجمهور، ما عكس الأمانة والشفافية فى اختيار المتسابقين، والاحترافية فى دعمهم بالخبرات والتعليمات المطلوبة لتطوير مهاراتهم.

ظهرت الحلقة الأولى من «كابيتانو مصر» بمستوى إنتاجي وإعلامي متميز، على يد فريق عمل محترف، قدم أعمالًا ناجحة فى البرامج والأعمال الدرامية التى أنتجتها «المتحدة» خلال السنوات الماضية، وضم كلًا من الإعلامى أحمد فايق فى الإشراف العام، والناقد الرياضي أحمد درويش رئيسًا للتحرير، وفتحي إسماعيل وأحمد شفيق مديري ومسئولي الإنتاج، بالإضافة إلى الإعلامي عبدالله غلوش مشرفًا للمحتوى.

ومن المقرر إذاعة الحلقات يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء وتستمر الحلقات على مدار 3 أشهر.