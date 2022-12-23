السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للطلاب المصريين.. طرق الحصول علي المنحة الدراسية لهولندا 2023

منح دراسية
منح دراسية

تقدم حكومة هولندا منحة دراسية لعام 2023 للطلاب المصريين، ويقدم “الدستور” في السطور التالية تفاصيل وشروط تقديم منحة هولندا للطلاب بالخطوات..

تفاصيل المنحة الدراسية لهولندا 2023

الدولة

هولندا : Netherlands

الجهة المانحة 

الحكومة الهولندية – وزارة الخارجية

 

المرحلة الدراسية

الماجستير.

دورات قصيرة.

اسم المنحة

(OKP)

Orange Knowledge Programme

شرح المنحة الدراسية لهولندا 2023

يقدم برنامج Orange Knowledge (OKP) منحًا دراسية ممولة من وزارة الخارجية الهولندية، وهي متاحة لمجموعة مختارة من:

دورات قصيرة (مدتها من أسبوعين إلى 12 شهرًا).

برامج الماجستير (من 12 إلى 24 شهرًا).

الجامعة المُستضيفة

معظم جامعات هولندا يمكنك التقديم لها

الدول المتاحة للتقديم

بنغلاديش، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، كولومبيا، الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، مصر، إثيوبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، كينيا، لبنان، ليبيريا، مالي، موزمبيق، ميانمار، النيجر، نيجيريا، الأراضي الفلسطينية، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، سورينام، تنزانيا، تونس، أوغندا، فيتنام، اليمن، زامبيا.

التمويل

توفر منحة الحكومة الهولندية ما يلي:

تكاليف المعيشة.

الرسوم الدراسية.

تأشيرة مجانية.

تذاكر سفر ذهاب وإياب مجانية.

تأمين صحي مجاني.

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الملفات المطلوبة لتقديم المنحة الدراسية

السيرة الذاتية 

شهادة آخر مؤهل.

خطاب تحفيزي شخصي. 

خطاب توصية احترافي.

شهادة لغة. 

كيفية التقديم للمنحة من خلال هذا الرابط بعد اختيار التخصص www.studyinnl.org

عملية الاختيار لمنحة حكومة هولندا

الإجراء كالتالي:

1. يقوم الطلاب بالتسجيل في مؤسساتهم التعليمية الهولندية.

2. المؤسسة الهولندية ترشح الطلاب وتقدم طلب المنحة.

3. تقوم السفارات بفحص المعايير وتقييم الطلبات.

4. نتائج الاختيار المتاحة لمؤسسات التعليم الهولندية.

5. المنح المقدمة من خلال المؤسسات التعليمية الهولندية.

يتم الإعلان عن نتائج الطلبات بعد 3 إلى 4 أشهر من التقديم. ستتصل بك المؤسسة التعليمية الهولندية التي تقدمت من خلالها للحصول على المنحة بشأن نتائج طلبك.

آخر موعد للتقديم 

11 أكتوبر من كل عام.

الخارجية الهولندي الرسوم الدراسية السيرة الذاتية تكاليف المعيشة ديمقراطية شروط التقدم عام 2023 للطلاب المصريين وزارة الخارجية وزارة الخارجية الهولندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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