مع التزام بالتوظيف.. جامعة روسية تُعلن عن منحة مجانية للدراسة في 2023

أعلنت جامعة إنوبوليس الروسية، عن تغطية الرسوم لمنحة دراسية “كاملة أو جزئية”، مقدمة للطلاب المصريين بناءً على نتائج مسابقة المنحة.

وتختلف شروط المنحة اعتمادًا على فئة المستفيدين من المنحة، وقد تشمل المنحة الدراسية (البدل الشهري) والتزامات التوظيف.

ويمكن التسجيل في برامج المنح لجامعة “إنوبوليس”، من خلال عدة خيارات يمكن تقديمها بناءً على نتائج المرشحين وأدائهم في مسابقة المنح.

وعرض المنحة صالح لكامل مدة البرنامج "سنتان لبرامج الماجستير، 4 سنوات لبرنامج البكالوريوس)، ويمكن قبول عرض المنحة واستخدامه خلال العام الحالي.

المرحلة الدراسية

البكالوريوس.

الماجستير.

مدة الدراسة

سنتان لبرامج الماجستير، 4 سنوات لبرنامج البكالوريوس.

التمويل

تشمل المنح الممولة بالكامل في الجامعة ما يلي:

الرسوم الدراسية كاملة.

راتب شهري.

تغطية التأمين الطبي.

عقد عمل بعد انتهاء الدراسة.

دعم حضور المؤتمرات البحثية الدولية.

معايير القبول

أداء عالي في الرياضيات وعلوم الحاسوب.

مهارات البرمجة الأساسية.

اللغة الإنجليزية – على الأقل المستوى المتوسط.

الإنجازات الشخصية: المشاركة في الأولمبياد والمسابقات والمؤتمرات (الأولوية لإنجازات تكنولوجيا المعلومات).

الملفات المطلوبة للتقديم

جواز سفر مع ترجمة موثقة إلى اللغة الروسية (الصفحات التي تحتوي على معلومات شخصية، وعادة ما تكون أول صفحتين أو ثلاث صفحات).

يجب أن يكون جواز السفرصالحًا لمدة 18 شهرًا بدءًا من يوليو 2023 (أي حتى يناير 2025).

شهادة الثانوية العامة + نسخة (إن وجدت) مع ترجمات موثقة للغة الروسية (جميع الصفحات).

شهادة التقدير والانجازات (إن وجدت).

آخر موعد للتقديم

1 أبريل 2023.

وتضم جامعة إنوبوليس 17 مختبراً بحثياً و 9 مراكز علمية، بالإضافة إلى شراكة مع 153 شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يحصل طلاب جامعة إنوبوليس على تعليم متطور ويشتركون في مشاريع بحثية مستقلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والروبوتات.

في نهاية الدراسات يقوم الطلاب بتنفيذ مشروع صناعي، ويعتبر من أعمال التخرج.