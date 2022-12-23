لا يفوتك هذا المساء| أكرم توفيق يتصدر التريند بعد إصابته.. وانطلاق أول قطارات «تالجو» الفاخرة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

انطلاق أول قطارات «تالجو» الفاخرة من القاهرة إلى الإسكندرية: «تشبه الطائرات»

يشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدا، بدء تشغيل أول قطارات «تالجو» الفاخرة لجمهور الركاب، فى الثانية ظهرًا، وذلك من محطة «رمسيس» فى القاهرة إلى محطتى «سيدى جابر» و«مصر» فى الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى للقطار دون ركاب خلال الفترة الماضية. وتعد هذه الرحلة الأولى للقطار الإسبانى الجديد، عقب تشغيله تجريبيًا لمدة شهر ونصف الشهر دون ركاب، للتأكد من سلامة كل نواحيه الفنية. ومن المقرر أن يتم توريد باقى القطارات على دفعات منتظمة، تنتهى خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، تمهيدًا لتشغيلها كذلك على خط «القاهرة- أسوان».

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية الإمكانات الكاملة لهذا القطار الفاخر، الذى يأتى ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتقديم أرقى الخدمات للركاب.

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تصدرت مستشفى سرطان الأطفال 57357 الترند في الساعات الأخيرة، وذلك بعد ورود أنباء عن غلقها بسبب نقص التبرعات، وزيادة أعداد المرضى، وهو الأمر الذي استنفر أعدادًا كبيرة من المواطنين لتدشين هاشتاج يدعو إلى إنقاذ المستشفى #إنقذوا_مستشفى_سرطان_الأطفال، باعتبارها نقطة الضوء وسط العتمة التي يعيش فيها ملايين من الأطفال المصابين بهذا المرض اللعين.

وتفاعل الكثيرون مع هاشتاج #إنقذوا_ مستشفى_ سرطان_ الأطفال إذ دعا عدد من مدشني الهاشتاج إلى العودة إلى التبرع مرة أخرى، وذلك باعتبار إغلاق المستشفى بمثابة الكارثة نظرًا لكثرة عدد المصابين بهذا المرض وأيضًا زيادة تكلفة علاجه، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية المستشفى في إجراء العديد من التجارب في محاولات الوصول إلى علاج سريع لهذا المرض.

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شتاء آمن.. «حياة كريمة» تحمى «الغلابة» من البرد بتوزيع «البطاطين».. وتوفير «شنط مدرسية»

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» دعهما للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا فى مواجهة برد الشتاء، من خلال توزيع كميات كبيرة من «الألحفة» و«البطاطين» على غير القادرين فى القرى والمحافظات المستهدفة.

وتضمن ذلك الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية، فى إطار جهود مسئولى «حياة كريمة» لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

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البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

انطلقت أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى خطوة رياضية إعلامية هى الأهم والأقوى فى الشرق الأوسط.

وكانت الحلقة، التى تمت إذاعتها فى التاسعة من مساء أمس، مبهرة للجمهور، وتضمنت ظهور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، من بين الأكثر موهبة ومصداقية لدى الجمهور، ما عكس الأمانة والشفافية فى اختيار المتسابقين، والاحترافية فى دعمهم بالخبرات والتعليمات المطلوبة لتطوير مهاراتهم.

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للمرة الثانية.. أكرم توفيق يتصدر التريند بعد إصابته بالرباط الصليبي

تصدر اسم لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي، نتيجة إصابته بمران الفريق، صباح اليوم، بملعب السلام، ما أدى إلى حزن عدد كبير من عشاق اللاعب ومشجعي المارد الأحمر، حيثُ يُعد من أبرز وأهم لاعبي الأهلي وأحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

واتشحت صفحات التواصل الاجتماعي بالحزن على إصابة اللاعب أكرم توفيق، كما تصدر اسمه مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل»، بعد دقائق فقط، من إعلان إصابته، إذ أنَّ الإصابة بالرباط الصليبي، هي من أشد الإصابات التي قد تستوجب إبعاد اللاعب عن الملاعب الكروية لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر وتمتد لسنة كاملة، مع دوام العلاج الطبيعي بعد فترة التعافي.

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«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق حتى نهاية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الممطرة، حتى نهاية اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنَّه سيستمر تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة هناك ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حتى نهاية اليوم.

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