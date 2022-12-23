البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

انطلقت أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى خطوة رياضية إعلامية هى الأهم والأقوى فى الشرق الأوسط.

وكانت الحلقة، التى تمت إذاعتها فى التاسعة من مساء أمس، مبهرة للجمهور، وتضمنت ظهور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، من بين الأكثر موهبة ومصداقية لدى الجمهور، ما عكس الأمانة والشفافية فى اختيار المتسابقين، والاحترافية فى دعمهم بالخبرات والتعليمات المطلوبة لتطوير مهاراتهم.

ظهرت الحلقة الأولى من «كابيتانو مصر» بمستوى إنتاجى وإعلامى متميز، على يد فريق عمل محترف، قدم أعمالًا ناجحة فى البرامج والأعمال الدرامية التى أنتجتها «المتحدة» خلال السنوات الماضية، وضم كلًا من الإعلامى أحمد فايق فى الإشراف العام، والناقد الرياضى أحمد درويش رئيسًا للتحرير، وفتحى إسماعيل وأحمد شفيق مديرى ومسئولى الإنتاج، بالإضافة إلى الإعلامى عبدالله غلوش مشرفًا للمحتوى.

وعكست الحلقة الأولى من «كابيتانو مصر» مجهود الأشهر الماضية لفريق العمل، وظهرت فيها جهود «رحالة كرة القدم»، الذين زاروا مراكز الشباب والأندية المختلفة فى قرى ومدن مصر، لاختيار المتسابقين للتصفيات النهائية للبرنامج من بين أفضل العناصر، والناشئين فى جميع المحافظات والمناطق النائية.

وشارك فى تقديم الحلقة الأولى كل من الإعلامى عمرو نصوحى، والإعلامية ميرهان عمرو، وكشفا عن أن اختبارات البرنامج لاكتشاف المواهب فى كرة القدم جابت جميع محافظات الجمهورية لاختيار ١٤٤ لاعبًا، يكونون نواة لمشروع «كابيتانو مصر»، من بين أكثر من ٥٠ ألف موهبة شاركت فى المنافسات الأولية.

وتقوم فكرة البرنامج على تشكيل ٨ فرق، يتكون كل فريق منهم من ١١ لاعبًا فى الملعب و٧ فى الاحتياطى، بالإضافة إلى مدير فنى، وتتنافس الفرق، التى تنقسم إلى مجموعتين، فى دورى المجموعات، مع استغناء كل فريق فى حالة الخسارة عن عدد من اللاعبين، وحماية المتميزين بـ«شارة ذهبية»، ليتبقى فى النهاية مجموعة من اللاعبين يتشكل منها فريق «كابيتانو مصر»، ويجرى منه اختيار اللاعب الأفضل عبر تصويت جماهيرى.

ويجرى حاليًا التفاوض مع عدد من الفرق العالمية والدولية، لضمان احتكاك الفريق الفائز فى نهاية المسابقة مع عدد من فرق الناشئين بالعالم، لزيادة ثقتهم فى أنفسهم وتدريبهم على الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة فى مرحلة عمرية مبكرة، خاصة أن اللاعبين المتنافسين هم من مواليد عام ٢٠٠٨ وما بعدها.

وخلال الحلقة الأولى، ظهرت الطرق العملية والاحترافية فى تدريب اللاعبين وحراس المرمى، والاختبارات والقياسات البدنية والإلكترونية للاعبين، التى تسمح بتقييمهم عن طريق حساب نقاط مختلفة، مع ضمان عدم تدخل الآراء الشخصية لتجنب ظلم اللاعبين الموهوبين.

وعقب انتهاء بث الحلقة الأولى تصدر «كابيتانو مصر» الترند على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد الجمهور أنه يمثل فرصة هائلة لتطوير كرة القدم المصرية، والسير بها نحو الطرق العلمية فى اختيار المواهب الناشئة.

من جانبهم، أعرب عدد من الإعلاميين عن سعادتهم بفكرة البرنامج ودعمها من أجل الوصول إلى النجاح الذى يستحقه «كابيتانو مصر»، مؤكدين أنها خطوة مهمة لاكتشاف «١٠٠٠ صلاح جديد».

وكتبت الإعلامية إيمان الحصرى، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، قائلة: «كابيتانو مصر أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة فى مصر.. هنشوف مواهب من جميع محافظات الجمهورية للحصول على فرصة فى كرة القدم فى مصر أو على المستوى الدولى، وهيتحقق حلمهم فى اللعب فى أكبر الأندية».

كما حرص قائد منتخب مصر سابقًا، النجم أحمد حسن، على دعم البرنامج على صفحته الرسمية على «فيسبوك» قائلًا: «بارقة أمل جديدة لكثير من المواهب المصرية بحثًا عن الفرصة وتحقيق الحلم من خلال مشروع (كابيتانو مصر)، البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب، بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة.. سأكون أحد الداعمين لهذا المشروع، وأتمنى أن أرى مئات المحترفين فى الدوريات الأوروبية فى القريب العاجل».

كما علقت الإعلامية رانيا هاشم قائلة: «أعرف أن فى كرة القدم لا توجد واسطة، فأداؤك هو واسطتك.. ولكن قد يكون أداؤك فوق العادى وتحتاج فقط لفرصة، والحقيقة عندما كنت أرى برامج كثيرة لاكتشاف مواهب فى الغناء أو التمثيل كنت أتساءل: لماذا لا يتم اكتشاف مواهب كروية؟ فلدينا الكثير ولكنهم بلا فرص حقيقية».

وأضافت: «الشركة المتحدة بتحقق الحلم، برنامج كابيتانو مصر بيتبنى المواهب الكروية من مختلف المحافظات، وبيقدم لهم أفضل فرصة.. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الكروية، علشان يكون عندنا نماذج كتيرة من محمد صلاح، لأن أكيد مصر ولادة، والنهارده الكرة المصرية بأكملها تترقب انطلاق أولى حلقات برنامج (كابيتانو مصر) عبر قناة ON.. النهارده بداية تحقيق الحلم».