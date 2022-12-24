سعر الذهب اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مع قرب انتهاء شهر ديسمبر وبداية العام الجديد يدور في ذهن قطاع عريض من المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، ويتصدر التساؤل من قبل الالآف من المواطنين المقبلين على الزواج والتجار، مع وجود تراجع بسعر المعدن عالميًا.

سعر الذهب اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

وتعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 بمصر بدون مصنعية.

وشهدت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، هبوطًا بقيمة 50 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك بسبب عدد من عوامل العرض والطلب بعد صعود السعر أمس الجمعة، وسجل جرام الذهب لعيار 21، ويعد هو الأكثر مبيعًا بمصر بمبلغ 1700 جنيه مقابل قيمة 1750 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم السبت 24- 12- 2022

عيار 18 سجل مبلغ 1457 جنيهًا اليوم

عيار 21 وصل لمبلغ 1700 جنيه اليوم السبت.

عيار 24 سجل قيمة 1947 جنيها اليوم

وصل الجنيه الذهب لمبلغ 13600 جنيها اليوم السبت.

عالميًا سجل التضخم الأساسي بدولة اليابان أعلى مستوى له منذ تقريبًا 41 عامًا، وارتفعت مؤشرات سعر المستهلكين الأساسي باليابان بنسبة حوالي 3.7% في شهر نوفمبر على أساس سنوي، ويكون مسجلًا لأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر 1981 عندما ترتفع بنسبة قيمة 4%، وهو ما قل انعكس على سعر الذهب لتقترب الأسعار العالمي للأونصة من مبلغ 1800 دولار .

وجاءت القراءة متماشية مع كافة تقديرات المحللين، وكانت القراءة قد بلغت حوالي 3.6% من الشهر الماضي، وهذا ولا تزال القراءة الأعلى من مستهدف التضخم في بنك اليابان البالغ حوالي 2%.

وكان قد ارتفعت معدلات أسعار المستهلكين السنوي في دولة اليابان إلى حوالي 3.8% في شهر نوفمبر 2022 من حوالي 3.7% قبل شهر في وسط ارتفاع سعر السلع الخام المستوردة والاستمرار لضعف الين.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

هبط السعر اليوم السبت على المستوى العالمي لتسجل أسعار الأوقية اليوم، مبلغ 1802 دولارًا عقب 1815 أمس الجمعة وذلك عقب أن سجّلت العقود الفورية العالمية لسعر الذهب قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لمعدن الذهب هبوطا ملحوظا إذ بلغ سعر الأوقية التي تزن حوالي مبلغ 31.1 جرام، وقيمة 1,802.758 دولارًشا.