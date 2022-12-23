الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. ضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، في ضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل في المنوفية، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب على الآثار داخل منزل بإحدى قرى المركز، وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات اللازمة وإجراء التحريات، تحركت قوة أمنية لضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وبالانتقال والفحص تبين قيام مالك منزل وأولاده وزوجته، بالإضافة إلى 6 أشخاص آخرين، بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل، وتمكنت القوات من ضبطهم والأدوات المستخدمة في الحفر وبالمعاينة الأولية تبين وجود حفرة بإحدى الغرف عمقها 8 أمتار.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 17479 إداري مركز أشمون لسنة 2022، وذلك بعد ضبط المتهمين وأدوات الحفر وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

واصطحبت القوة الأمنية المتهمين، وهم كل من "م، ع، إ 58 عاملا، وولديه "ع، م، ع"و "ع، م، ع" وزوجة المتهم الأول، كما تم ضبط كل من “ط، س”، “ع، ح، عامل”، “م، ع، 46 عاما عامل” مقيمين قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، كما تم ضبط “ر، س،45 عاما”، “ض، ع، 22 عاما” مقيمين القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وضبط “م، ع 30 عاما مقيم بسوهاج”، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

10 أشخاص اتخاذ كافة الإجراءات أحد المنازل اجراء التحريات اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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