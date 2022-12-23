الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي جمال: صورت «قمر ومنور» في سهل حشيش لتنشيط السياحة المصرية

رامي جمال
رامي جمال

قال الفنان رامي جمال، إن قرار تصوير كليبه الجديد "قمر ومنور" في مصر، جاء بسبب رغبة شركة الإنتاج "نجوم ريكوردز" فى الترويج للسياحة المصرية، من خلال التصوير في سهل حشيش، حيث تم التصوير قرابة الثلاثة أيام، وتم الاستعانة بالمخرج "جون بيريز"، في التعاون الثاني معه عقب أن قدمنا من قبل كليب "اوعديني"، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها.

اغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيري أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عني"، "فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبي، محمد أبو نعمة، عمرو المصري، أحمد المالكي، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامي جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

الترويج للسياحة الترويج للسياحة المصرية ألبوم يستاهل بوستين الفنان رامي جمال السياحة المصرية لترويج للسياحة المصرية يستاهل بوستين

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