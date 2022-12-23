شوقى غريب يطالب بفتح باب الاحتراف أمام اللاعبين الشباب

طالب شوقي غريب المدير الفنى السابق للمنتخب الأوليمبي، بفتح الاحتراف أمام اللاعبين الصغار، حتى ينعكس ذلك على المنتخب الأول.

وأضاف غريب أثناء إجراء مرسم قرعة بطولة إفريقيا للشباب، أنه يتمنى فوز مصر بالبطولة والتأهل لكأس العالم للشباب، مما يساعد فى ظهور هذا الجيل من الشباب ومساعدتهم على الاحتراف الخارجى، لأن هذا هو السبيل الوحيد للوصول بالمنتخب الأول إلى مستويات أفضل ومراكز أعلى.

وأشار غريب إلى أن الجميع شاهد لاعبين صغار السن فى منتخبات كأس العالم الأخيرة بقطر.

ويقوم شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعده محمد شوقي نجم الفراعنة السابق بسحب قرعة بطولة إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر فبراير المقبل.

وتجري القرعة بمشروع الهدف بمدينة 6 اكتوبر بحضور مندوبين عن المنتخبات المشاركة في البطولة وعددهم 12 منتخب.

ويشارك في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، 12 منتخبًا، وهم مصر (الدولة المنظمة)، تونس، بنين، نيجيريا، السنغال، جامبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، أوغندا، جنوب السودان، موزمبيق، زامبيا.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة، على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل منها، أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وسيتواجد منتخب مصر، على رأس المجموعة الأولى، كونها البلد المنظم للبطولة.

ويغيب عن النسخة المقبلة للبطولة، عدد من المنتخبات الكبيرة، أمثال غانا (حامل لقب نسخة 2021)، الكاميرون، المغرب، الجزائر، مالي (حامل لقب نسخة 2019).

وتستضيف مصر، نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 18 فبراير، إلى 12 مارس المقبل، حيث ستقام منافسات البطولة، على ثلاثة ملاعب، وهي: إستاد القاهرة الدولي، واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

وسبق لمصر، أن استضافت البطولة، عام 1991 (والتي كان تحمل من قبل اسم أمم إفريقيا تحت 21 عامًا)، والتي شهدت تتويج منتخب “الفراعنة” باللقب على حساب كوت ديفوار.