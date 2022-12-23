ما خدمات المنصات الإلكترونية التعليمية المجانية للطلاب؟

استعرضت الدكتورة نسرين حسين صالح، مدرس تكنولوجيا التعليم بجامعة القاهرة، أهمية المنصات الإلكترونية التعليمية المجانية للطلاب، والخدمات التي تقدمها لهم وتساعدهم في تحصيل الدراسة.

وقالت صالح إن إتاحة تلك المنصات بالمجان لطلاب المدارس يسهم في تطوير مهاراتهم ومواهبهم، موضحة أن المنصات الإلكترونية التعليمية تسهم أيضا في تنمية مهارات الخريج نفسه مثلما تفعل ذلك مع الطالب في المدرسة.

وكشفت مدرس تكنولوجيا التعليم بجامعة القاهرة، خلال مداخلة لبرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى إم سى، أن المنصة تتابع الطلاب إلكترونيا لتنمية المهارات التى حصلوا عليها كى يناسبون سوق العمل ويتابعون أحدث التطورات التى تشهدها الصناعة، لافتة إلى أن كل الكليات والجامعات تتجه للنظام الإلكترونى والتكنولوجية الرقمية، وبالتالى لابد من تنمية مهارات الطلاب والخريجين كى يناسبون سوق العمل.

وأكدت مدرس تكنولوجيا التعليم بجامعة القاهرة، أن سوق العمل ليس مقتصرا على الشهادة، ولكن يعتمد على البرامج التى حصل عليها الطلاب، وهو ما يقتضى على كل طالب أن يطور من نفسه.