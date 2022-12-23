الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأشعة تثبت إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبى

اكرم توفيق
اكرم توفيق

أثبتت الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إصابته بالرباط الصليبي.

وخضع اللاعب لأشعة اليوم الجمعة، وأظهرت إصابته بالرباط الصليبي في القدم السليمة بخلاف القدم التي خضع لها للرباط الصليبي من قبل.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز بنتيجة 2-1 أمام نادي فاركو على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة حيث فاز المارد الأحمر في 7 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي الخسارة في أي مباراة بالدوري حتي الآن.

ويتبقي للأهلي مباراة وحيدة خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الأحد 25 ديسمبر – الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

أثبتت الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إصابته بالرباط الصليبي.

وخضع اللاعب للأشعة منذ قليل، وأظهرت إصابته بالرباط الصليبي في القدم السليمة بخلاف القدم التي خضع لها للرباط الصليبي.

أكرم توفيق اصابته الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الرباط الصليبي الدورى المصرى شهر ديسمبر

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