خلال موسم الأعياد والكريسماس.. أميرة سليم تنتهى من تسجيل «مروت آك»

انتهت السوبرانو العالمية أميرة سليم من وضع اللمسات النهائية على أغنيتها الرومانسية الجديدة باللغة المصرية القديمة، والتي تحمل اسم "مروت آك" أو "حبك"، بمساعدة مهندس الصوت الكبير مفدي ثابت ومشاركة عازفة الهارب مني واصف، لتقديم واحدة من القصائد الرومانسية من برديات المصريين القدماء للجمهور خلال موسم الأعياد والكريسماس واحتفالا بالعام الجديد.

وقالت السوبرانو العالمية في بيان صحفي، "عملت على رؤيتي الفنية على مقطوعة "البريلود" للموسيقار "باخ" والتي ألهمتني لكي أرتجل عليها اللحن الغنائي من خلال قصيدة "مروت آك"، وبدأت تجربتي بتدريبات صوتية وتجارب موسيقية ساعدتني في تكوين هذا اللحن من خلال إيقاع كلمات القصيدة، وعلى نغمات باخ الحالمة، وشعرت أن هذه الحالة هي الأنسب لهذه الأغنية، حيث سيجد الجمهور فيها مزيجا ودمجا بين الموسيقى الكلاسيكية والغناء بلون ولغة قديمة، ولكي أخلق حالة تصاحبنا لعالم أجدادنا، اخترت أكثر آلة مصرية صميمة وهي آلة الهارب المنقوشة بكثرة على جدران المعابد المصرية القديمة".

وأضافت أميرة "لم أتردد في اقتراح الفكرة على صديقتي عازفة الهارب المصرية منى واصف التي شاركتني الحماس، وأعجبت بالفكرة والرؤية الفنية والرسالة المصاحبة، فنيا وموسيقيا، حيث يجمعنا عشقنا لهذا البلد وتاريخه العظيم، وبالفعل بدأنا بروفات لكي نتفق على الروح والأداء والتعامل مع الجمل الموسيقية والنفس والإحساس، والجميل أننا نفهم بعضنا فنيا وإنسانيا، فلم تقابلنا صعوبات بل استمتعنا بكل لحظة، وسجلنا الأغنية بمساعدة مهندس الصوت القدير مفدي ثابت".

- التعاون مع مفدى ثابت فى ترنيمة إيزيس

وحول تعاونها مع ثابت أشارت" لم تكن المرة الأولي التي نتعاون فيها معا، فلقد قدمنا معا ترنيمة إيزيس في حدث المومياوات، وهي تجربة ستبقي للتاريخ، ولذلك سعدت بتكرار التجربة معه في "مروت آك" وأعتبرها تكملة لما بدأناه، فالأغنية الجديدة هي بداية رحلة لن تنتهي وستمر بمحطات كثيرة مختلفة بأغان وأناشيد أخري بألوان وقوالب موسيقية مختلفة هدفها فني وتاريخي وشعبي في نفس الوقت من أجل إحياء اللغة المصرية القديمة وخلق اتصال ورابط يجمع المصريين بتاريخهم من خلال الفن والموسيقى والغناء، فمن خلالها نخاطب العالم بمختلف ثقافاته وخاصة محبي علم المصريات وتاريخ مصر العظيم".

- الأغنية تعبر عن الهوية المصرية

بينما قالت عازفة الهارب مني واصف "عندما تواصلت معي أميرة عن فكرة العمل أحببتها جدا، فهى تعبر عن الهوية المصرية من خلال توظيف اللغة المصرية القديمة وآلة الهارب في أنشودة قديمة ومزجها مع إحدى مؤلفات باخ الشهيرة، كما تحمست لأنها ستقدم بمصاحبة آلة الهارب المصرية، باعتبارها أول آلة وترية لدى قدماء المصريين وكانت لها دور رئيسي في العزف عليها في كثير من مناحي الحياة، سواء في الصلوات ومراسم جنازات الموتى بعد التحنيط أوالفرح وفقرات السمر في بلاط الملوك والملكات".

وأضافت "بدأنا البروفات سويا، والحقيقة لم نحتج لوقت طويل للتحضير، لأن هناك تلاقي الروح بيني وبين أميرة بحكم الصداقة بجعلنا نفهم بعضنا بسرعة، وهو ما ينعكس علي طريقة العمل والأداء، وعلي الرغم من صداقتنا الطويلة، ولكن أول لقاء فني كان في حفل إعادة افتتاح المعرض الاستيعادي لوالدها بمجمع الفنون بالزمالك، وكنت سعيدة جدا بالتعاون مع إنسانة جميلة الروح وفنانة مميزة جدا. وإن شاء الله سنقدم معا مشاريع كتيرة شيقة".