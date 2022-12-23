الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منها 12747 تجاوز للسرعة..«المرور» تضبط 64528 مخالفة خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64528 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية  12747 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و314 مخالفة للسير بدون تراخيص، و4 دراجات نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و37 مخالفة شروط التراخيص.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الحملات المرورية الانضباط المروري الإدارة العامة للمرور السير بدون تراخيص انون ولوائح المرور توجيه الحملات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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