الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نهاية 2022.. اتجاهات الديكور المنزلي لهذا العام

اتجاهات الديكور المنزلي
اتجاهات الديكور المنزلي لهذا العام

الطريقة التي نعيش بها والطريقة التي تبدو بها منازلنا تخبرنا كثيرًا عن أنفسنا.

كانت حقبة ما بعد كوفيد تدور حول إنشاء مساحات تخبرنا الكثير عن الجانب الجمالي لنا، تتحدث المنازل عن السلام والهدوء الداخلي بالنسبة لنا، مع فيروس كورونا ، قمنا بنقل مساحات مكتبنا إلى منازلنا، وجلبنا المناوبة ودمجنا المنزل والعمل معًا.

لذلك، أصبح من الضروري بشكل متزايد إنشاء مساحات في منازلنا، حيث نجد السلام وإبداع الطاقم. علمنا كوفيد أيضًا أن نبرز جانبنا الذي هو أكثر من مجرد مهنتنا. ومن ثم ، بدأت المنازل تتحدث عن الجماليات التي نؤمن بها ، والألوان التي نحبها ، ونوع الأثاث الذي يبرز الأفضل فينا.

مع اقتراب نهاية هذا العام، دعونا نلقي نظرة على اتجاهات الديكور المنزلي التي فازت هذا العام، وسرقت القلوب، وأفسحت المجال لمنازلنا، وجعلت المساحة أكثر جمالية ، وسلمية ، والأهم من ذلك أنها ممتعة.

درجات اللون البني : شهد هذا العام الكثير من اللون البني في مساحة الديكور الداخلي. مع تفكك العديد من ظلال اللون ، تحدثت عن الهدوء والحيوية والألوان الزاهية. تم استكشاف براون وظلاله العديدة هذا العام للمنازل.

أشياء مستوحاة من الطبيعة: هذا العام، أصبحت الأشياء والأشكال المستوحاة من الطبيعة شائعة جدًا. بدأ الناس في التعامل مع الطبيعة على أنها مصدر إلهامهم وإعادتها إلى المنزل من خلال أشكال وأشكال الديكور. أصبحت الطبيعة الجمالية التي نحتاجها من حولنا.


الأثاث الخارجي المرتفع: أصبح الأثاث الخارجي أكثر شيوعًا خلال هذا العام ، حيث أحببنا قضاء وقتنا في الجلوس والتحديق في الخارج. أصبح الاهتمام بالطبيعة وجمالها من خلال إضافات الأثاث الخارجي ضرورة في مساحة الديكور الداخلي.

 

القوام: بدأ استكشاف المزيد من القوام. أصبح البلاط الملموس أكثر شيوعًا في الديكور الداخلي. بدأ المنزل في الاستمتاع بمزيد من القوام والألوان.

ظلال الباستيل: الباستيل لا يخرج عن الموضة أبدًا ، وحكم عام 2022 أيضًا. لإضفاء المزيد من المشاعر الأنيقة، مع المسحة الضرورية من المرح، فإن ظلال الباستيل موجودة لتبقى.

إنشاء مساحات تخبرنا بنقل مساحات مكتبنا أبرز ديكورات النوافذ أخطاء ديكور ديكور ٢٠٢٢

رئيس التحرير

وائل لطفي

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