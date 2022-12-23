الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: سعداء باستضافة مارثون زايد العالمي للمرة الأولى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية بمارثون زايد

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره باستضافة الإسكندرية لمارثون زايد العالمي في نسخته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق اليوم الجمعة بمشاركة 20 ألف متسابق من جنسيات مختلفة وعدد كبير من ذوي الهمم، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية الشقيقة بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص العائد من المارثون لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث.  

شارك في المارثون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات في جمهورية مصر العربية، والفريق محمد هلال الكعبي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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وأوضح «الشريف» أن استضافة هذا الحدث الرياضي الهام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على عمق وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد للمارثون بشكل يضمن خروجه بصورة تليق بالحدث وقيمة ومكانة البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الماراثون يحظى باهتمام على أعلى المستويات كما أن الماراثون يحمل رسالة إنسانية نبيلة تتعلق بدعم الخير والعطاء.

من الجدير بالذكر أن مصر استضافت مارثون زايد العالمي 6 نسخ من قبل؛ حيث كانت مصر الوجهة العربية الأولى فقد بدأت القاهرة بتنظيمه 3 مرات  خلال أعوام (2014- 2015 - 2016)، ثم عام 2017 أقيم المارثون في محافظة الأقصر، وفي عام 2018 أقيم في محافظة الاسماعيلية ، وجاءت نسختة السادسة في محافظة السويس في ديسمبر 2020.

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وشهد المارثون توزيع عدد من الشهادات على الفائزين، حيث فاز من ذوي الهمم فئة سيدات بالمركز الثالث سما عادل وفاز بالمركز الثاني من ذوي الهمم أمل عبدالعزيز، وفاز بالمركز الأول هدى أحمد.

وفاز من ذوي الهمم لفئة الرجال بالمركز الثالث محمد رشاد، وبالمركز الثاني هيثم عادل، بينما فاز بالمركز الأول وليد جابر.

وفاز في سباق الـ10 كيلومترات سيدات بالمركز الثالث جهاد مصطفى، وفي المركز الثاني بسملة عبدالحميد، وفي المركز الأول أمينة بخيت.

كما فاز في نفس السباق فئة الرجال بالمركز الثالث عبدالله عادل، وفاز بالمركز الثاني نورالدين أبوبكر، بينما فاز بالمركز الأول سالم محمد سالم.

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الإسكندرية مارثون زايد مشاركة 20 ألف متسابق ستاد الإسكندرية محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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