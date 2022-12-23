إصابة 16 شخصا في انقلاب «ميني باص» بالدقهلية

أصيب 16 شخصًا في انقلاب سيارة مينى باص على طريق جمصة المنصورة أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة والطقس السيئ.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بانقلاب ميني باص يقل عددا من الأشخاص أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس على طريق المنصورة جمصة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس و8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة مينى باص وإصابة 16 شخصا نتيجة السرعة الزائدة مع الطقس السيئ الذى صاحبه سقوط أمطار خفيفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث وفتح حركة المرور أمام السيارات المارة.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت محافظ الدقهلية حالة من الطقس السيئ وانخفاض فى درجات الحرارة ما تسبب فى توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة و ضعف حركة البيع والشراء.