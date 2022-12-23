الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 16 شخصا في انقلاب «ميني باص» بالدقهلية

ميكروباص
ميكروباص

أصيب 16 شخصًا في انقلاب سيارة مينى باص على طريق جمصة المنصورة أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة والطقس السيئ.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بانقلاب ميني باص يقل عددا من الأشخاص أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس  على طريق المنصورة جمصة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس و8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة مينى باص وإصابة 16 شخصا نتيجة السرعة الزائدة مع الطقس السيئ الذى صاحبه سقوط أمطار خفيفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث وفتح حركة المرور أمام السيارات المارة.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت محافظ الدقهلية حالة من الطقس السيئ وانخفاض فى درجات الحرارة ما تسبب فى توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة و ضعف حركة البيع والشراء.

طريق جمصة المنصورة اصابة انقلاب سيارة الطقس السئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

رحلات قطارات «تالجو» الفاخرة تنطلق غدًا

توافد الأعضاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر

مدير محطة وقود يستولى على 1372 لتر بنزين مدعم فى الوايلى

«التنمية الصناعية»: إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر

وزيرة التضامن: بدأنا الإغلاق التدريجي لبعض مؤسسات الرعاية

وفاة شقيق الفنان إسماعيل فرغلي.. ويطلب من جمهوره الدعاء له

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك