الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بث شعائر صلاة الجمعة من مسجد «العباسى» فى بورسعيد

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

خصصت وزارة الأوقاف خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "محاسبة النفس" من خلال الخطبة الموحدة على جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد العباسي في محافظة بورسعيد، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد ضمن الاحتفال بالعيد القومي.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، بصحبة المحافظ اللواء عادل الغضبان، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ.

وناشدت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد سلفا بعشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مؤكدة أنها تثق في أفقها العلمي والدعوى.

وزارة الأوقاف محاسبة النفس الخطبة الموحدة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس خطبة اليوم الجمعة

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