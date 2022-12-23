6 مصابين في حادث مروري بالبحيرة

شهد طريق "القاهرة_ الإسكندرية" الزراعي بنطاق دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم، وقوع حادثا مروعا إثر إصطدام ثلاثة سيارات بسبب الطقس السيئ، وانعدام الرؤية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم أمين شرطة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين عدد من السيارات فى الإتجاهين بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز دمنهور ووجود مصابين

إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، والدفع بـ 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى للعلاج.

وتبين لمأمور مركز شرطة دمنهور من خلال المعاينة اصطدام سيارتين نقل ببعضهما البعض، وانقلاب أحدهما محملة بالخضار للاتجاه المقابل، واصطدامها بسيارة أخرى نقل تصادف قدومها في الاتجاه المعاكس، ما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم أمين شرطة.

وجرى التحفظ على السيارات الثلاثة، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.