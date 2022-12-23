الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة ربيع: صندوق قناة السويس لا علاقة له بأصول الهيئة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن صندوق قناة السويس لن يحصل على الأموال المخصصة للدولة، كما أن الصندوق لن يبيع أصول الهيئة أو يؤجرها أو يرهنها، لكن هذا الأمر سيحدث لأصول الصندوق.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 مترًا وتعميق الغاطس من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، بالإضافة إلى ازدواج في البحيرات الصغرى.

وأشار إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن، بزيادة 10% عن العام الماضي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة لديها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وهو ما تجلى في حادث إيفر جيفن، كما التفوا أيضًا حول حفر قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن صندوق هيئة قناة السويس يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامة لقناة السويس، كما أنه سيخصص مبلغًا للطوارئ والظروف القاهرة.

قناة السويس صندوق قناة السويس إنشاء صندوق قناة السويس برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس إيفرجيفن

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