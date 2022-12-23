الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وكان في استقباله نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة.

بحضور الدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس والدكتور عمرو مصطفى، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر" على مستوى الجمهورية، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور حسين السمري، رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، عن سعادته لحرص الدكتور ممدوح غراب، الدائم على التواجد بالجامعة التى يعتبرها بيته الأول واعتزازه بكونه أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة ورئيس الجامعة الأسبق ، مؤكداً أن الجامعة تفخر بتميز أعضاء هيئة تدريسها بكافة المناصب القيادية التى يشغلونها، وتميزهم البحثي على المستوى العالمي.

من جهته، أشار الدكتور ممدوح غراب، إلى أنه يتابع بكل اهتمام التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية مُثمنًا جهود الدكتور ناصر مندور، والقيادات الجامعية فى تطوير البنية التحتية بالجامعة، والمُحاولات الجادة لدعم مجتمع إقليم القناة وسيناء من خلال البحث العلمى التطبيقي الموجه لحل المشكلات.

كما أشاد محافظ الشرقية، بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية واصفًا ما تم إنجازه بها بأنه إعجاز بمعنى الكلمة في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء 12 جامعة أهلية على مستوى الجمهورية لتطوير منظومة تعليمية قائمة على أحدث البرامج الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

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