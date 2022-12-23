صرح طبى بالملايين.. إنشاء مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم لدعم المنظومة الصحية

نفذت الدولة إنجازات كثيرة في منظومة الصحة، من ضمنها مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم، الذي يعتبر صرحا طبيا ممتازا شهدته محافظة الفيوم في عهد السيسي، بتجهيزات وجودة عالية وأجهزة حديثة من أجل سلامة المرض.

يضم مركز علاج أمراض الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام، المقام على مساحة 850 متراً وبتكلفة تبلغ نحو 35 مليون جنيه، مركز علاج الكلى الجديد، ويضم 44 ماكينة غسيل كلوي، منها 6 ماكينات "HDF للغسيل البطىء ذى الكفاءة العالية" يتم تخصيصها لمرضى القلب والكبد والذبحة الصدرية والشرايين التاجية وقصور القلب، والجلسة الواحدة تصل إلى 12 ساعة، كما أنّها تحتاج إلى محطة تنقية مياه عالية الكفاءة تستخدم على الأقل غشاءي تنقية، من ضمنها محطة مياه تستخدم 6 أغشية.

- استحداث عيادة خاصة بأمراض الكلى المناعية داخل المركز

ويخدم المركز 191 مريضاً من المترددين على المستشفى، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز لنحو 240 مريضاً، حيث يضم أيضاً عيادة أمراض الكلى التي تختص بالكشف المبكر عن أمراض الكلى، وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، ومرضى الغسيل الكلوي، موضحاً أنّه تم استحداث عيادة خاصة بأمراض الكلى المناعية داخل المركز الجديد.

ويساعد المركز في أن يخفف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي، والمركز القديم بمستشفى الفيوم العام، وأنه لن يكون هناك أي قوائم انتظار للمرضى.

وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مركز علاج أمراض الكلى الجديد، بمستشفى الفيوم العام، المقام على مساحة 850 متراً، وبتكلفة تبلغ نحو 35 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وممدوح أحمد إسماعيل المدير الإداري لمجموعة البطحاء الإماراتية نائباً عن الأمير سالم القاسمي، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.